Дом блогеров VK открылся в Москве

Новое место встречи в детском парке «Кидзания» в ТРЦ «Авиапарк» открыло сообщество VK. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщили в пресс-службе компании.

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— В Доме блогеров дети могут попробовать себя в роли бьюти-, тревел- и фудблогеров, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что зона VK позволит также почувствовать себя артистами, сыграть на инструментах и записать музыкальный клип. Кроме того, на площадке можно будет познакомиться с продуктами компании — VKКлипами, VKМузыкой и голосовым помощником Марусей.

Игровую зону VK можно найти по адресу: Москва, ТРЦ «Авиапарк», Ходынский бульвар, 4 (четвертый этаж), сообщается на сайте компании.

В мае сообщалось, что компания VK приступила к созданию своего аналога приложения Tinder. В соцсети уже существует внутренний сервис «VK Знакомства». Однако владельцы соцсети намерены создать отдельное приложение, где пользователям не нужно будет регистрироваться через аккаунт в соцсети «ВКонтакте».