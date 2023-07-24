Ученые обнаружили в пустыне метеорит-бумеранг

Ученые представили результаты своего исследования, которые могут подтвердить, что метеорит NWA 13188 является первым официально обнаруженным метеоритом, который вернулся на нашу планету. Об этом пишет iXBT.

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Камень был обнаружен в пустыне Сахара в Марокко еще несколько лет назад и, как предполагают ученые, был выброшен с Земли в космос. Через тысячу лет метеорит вернулся обратно на Землю, при этом он почти не повредился.

Как показали исследования, метеорит имеет химический состав, похожий на вулканические породы на Земле, но некоторые из его элементов преобразовались в более легкие формы, что происходит только при взаимодействии с энергетическими космическими лучами в космосе. Это одно из основных доказательств, подтверждающих путешествие камня за пределы Земли. Однако выяснилось, что у камня слишком большие показатели изотопов, что вряд ли может говорить о том, что камень с Земли.