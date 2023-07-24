Первый твит вновь появился в продаже

Криптовалютный предприниматель Сина Эстави (Sina Estavi) выставил на аукцион NFT-токен самого первого твита в Twitter (соцсеть заблокирована на территории РФ), однако сейчас ставки на него меньше изначальной цены покупки. Об этом пишет 3DNews.

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Ранее сооснователь Twitter Джек Дорси продал свой первый твит, который был опубликован на платформе. Запись была сделана 21 марта 2006 года и гласила: «just setting up my twttr» (просто настраиваю свой твттр).

Соцсети

Покупателем твита стал предприниматель Сина Эстави (Sina Estavi). Примерно через год после покупки он выставил запись на продажу, рассчитывая получить $48 млн. Однако поступило всего семь предложений с максимальной ценой 0,09 Ethereum ($277 по курсу на тот момент).

Сейчас бизнесмен вновь пытается продать NFT-токена, однако максимальная ставка на него сейчас составляет всего 1 Ethereum, что эквивалентно $1895.