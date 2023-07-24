Первый твит вновь появился в продаже
Криптовалютный предприниматель Сина Эстави (Sina Estavi) выставил на аукцион NFT-токен самого первого твита в Twitter (соцсеть заблокирована на территории РФ), однако сейчас ставки на него меньше изначальной цены покупки. Об этом пишет 3DNews.
Ранее сооснователь Twitter Джек Дорси продал свой первый твит, который был опубликован на платформе. Запись была сделана 21 марта 2006 года и гласила: «just setting up my twttr» (просто настраиваю свой твттр).
Покупателем твита стал предприниматель Сина Эстави (Sina Estavi). Примерно через год после покупки он выставил запись на продажу, рассчитывая получить $48 млн. Однако поступило всего семь предложений с максимальной ценой 0,09 Ethereum ($277 по курсу на тот момент).
Сейчас бизнесмен вновь пытается продать NFT-токена, однако максимальная ставка на него сейчас составляет всего 1 Ethereum, что эквивалентно $1895.
При этом, даже если даже за твит будет предложена высокая цена, владелец может в любой момент передумать его продавать.