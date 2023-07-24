Представлен планшет на Linux стоимостью более 500 долларов

Бренд электроники Juno Computers представил новый планшет Juno Tab 2.

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Его ключевая особенность в том, что он полностью совместим с несколькими Linux-дистрибутивами: Debian Plasma Mobile (Экспериментальный релиз), Ubuntu 22.04 LTS или 23.04, Manjaro Plasma Mobile и Mobian.

Juno Tab 2 можно смело назвать устройством "для энтузиастов".

Девайс работает на процессоре Intel Celeron N5100 с 12 Гб оперативной памяти, компонуется 11-дюймовым 2K-дисплеем и накопителем SSD M.2 NVMe объемом от 128 Гб до 2 Тб, в зависимости от комплектации. Емкость аккумулятора при этом составляет всего 2500 мАч.