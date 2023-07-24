В России разрабатывают самолет с гибридной силовой установкой

НИЦ "Институт имени Жуковского" планирует создать региональный самолет с гибридной силовой установкой. Это следует из презентации гендиректора НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" Андрея Дутова на Евразийском аэрокосмическом конгрессе. Проект получил рабочее название "Регион-интеграл".

"Создание летного демонстратора технологий многоцелевого самолета с распределенной силовой установкой", - отмечается в презентации.

Также планируется, что у самолета будет конвертируемый грузопассажирский фюзеляж. Демонстратор планируется создать к 2026 году. Самолет будет рассчитан на 36-40 пассажиров, крейсерская скорость - до 700 км/ч, дальность полета - до 2 500 км.

О создании широкофюзеляжного самолета

Также Дутов рассказал о создании широкофюзеляжного самолета с рабочим названием "Магистраль-интеграл", создание летного демонстратора которого запланировано на 2027 год.

Ранее в интервью ТАСС вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал о создании широкофюзеляжного самолета с расположением двигателей не под крылом, а над крылом.