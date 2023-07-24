Samsung представила телевизор стоимостью 9 млн рублей

Samsung объявила о начале продаж в Корее своего 89-дюймового телевизора с матрицей MicroLED, который оценили в 130 млн вон (около 9,15 млн руб.). Об этом сообщает портал ITHome.

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Телевизор Samsung MNA89MS1BACXKR оснащен инновационной технологией MicroLED, которая обеспечивает высокую долговечность, эффективность и производительность. Экран получил более 20 миллионов микросветодиодов, поддержку форматов HDR10 и HDR10+ и пиковую яркость 2000 кд/м2. За производительность телевизора отвечает процессор Micro AI.

Кроме того, телевизор Samsung может похвастаться наличием встроенной 6.2.2-канальной аудиосистемы мощностью 100 Вт, которая поддерживает Dolby Atmos, технологию OTS Pro для синхронизации звука и видео, технологию AVA для интеллектуальной регулировки звука и функцию Q-symphony для гармоничного сочетания звука из телевизора и стереосистемы.