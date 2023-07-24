В Мировом океане нашли потенциально бессмертное существо

Ученые идентифицировали существо, потенциально способное жить вечно. Это медуза Turritopsis dohrnii.

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Исследования показали, что когда медуза получает повреждения или стареет, то может избежать смерти, вернувшись к состоянию детеныша-полипа. При этом она лишается щупалец и останавливается в виде сгустка недифференцированных клеток где-нибудь на морском дне.

Затем молодой полип может снова распуститься и вернуться во взрослую форму. При этом зрелые медузы будут генетически идентичны полипу.

Из-за обратного жизненного цикла ученые присвоили медузе неофициальное имя «Бенджамин Баттон», в честь вымышленного персонажа Ф. Скотта Фицджеральда, который рождается старым и умирает молодым.

Вид медуз Turritopsis dohrnii известен с 1883 года. Но только через сто лет ученые выявили его потенциал в области вечной жизни.

Дальнейшие наблюдения показали, что колонии бессмертных медуз, содержащиеся в лаборатории, могут регрессировать в стадию полипа и начинать жизнь заново до 10 раз за два года. Это единственный известный вид, который может омолаживать себя после полового размножения.

Ученые до сих пор не могут точно сказать, как работает механизм омоложения. В рамках нового исследования они провели генетический анализ и выявили не менее тысячи генов, связанных со старением и восстановлением ДНК. В дальнейшем они намерены сравнить ДНК Turritopsis dohrnii с ДНК ее сородичей, не обладающих даром вечной жизни, чтобы идентифицировать гены, ответственные за способность возвращаться в молодость, сообщает Science Alert.