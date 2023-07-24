Сложный вредонос BundleBot маскируется под чат-бот Google Bard

Новому семейству вредоносных программ под именем BundleBot удавалось незаметно атаковать жертв, используя особенности техники развертывания с одним файлом. BundleBot помогает операторам извлекать конфиденциальные данные из скомпрометированных хостов.

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Новый вредонос описали в одном из своих недавних отчетов специалисты Check Point:

«BundleBot использует технику развертывания с одним файлом, подразумевающую объединение всех зависящих от приложения файлов в один двоичный. Такой формат приводит либо к очень редким срабатываниям, либо вообще к отсутствию статического детектирования». «Как правило, в кампании фигурируют вредоносные веб-сайты, на которых якобы можно скачать утилиты, ИИ-инструменты и игры».

Некоторые из таких веб-сайтов пытаются замаскироваться под Google Bard, чат-бот корпорации, основанный на искусственном интеллекте. Жертву обманом заставляют скачать архив «Google_AI.rar», размещенный на легитимном облачном хранилище вроде Dropbox.

После распаковки RAR-архив копирует в систему исполняемый файл («GoogleAI.exe»), содержащий библиотеку «GoogleAI.dll». Задача последнего — скачать защищенный паролем архив в формате ZIP из Google Drive.

Далее извлекается ещё один ZIP-архив — «ADSNEW-1.0.0.3.zip», в котором лежит исполняемый файл RiotClientServices.exe. Уже он содержит пейлоад BundleBot — RiotClientServices.dll, а также библиотеку для обработки пакетных данных командного сервера — LirarySharing.dll.

«Библиотека RiotClientServices.dll представляет собой кастомный вредонос, использующий LirarySharing.dll для обработки отправляемых на C2 данных. Авторы задействовали собственную обфускацию и мусорный код, чтобы затруднить анализ», — объясняют исследователи.