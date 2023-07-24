Bloomberg: Apple сохранит объемы производства iPhone

Американская компания Apple произведет в 2023 году около 85 млн смартфонов последней модели iPhone 15, что примерно соответствует показателям прошлых лет. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

По этим данным, компания "стремится удерживать поставки на стабильном уровне", несмотря на прогнозируемый спад на рынке смартфонов. Кроме того, фирма "рассматривает возможность повышения цены на модели смартфонов линейки Pro".

В 2022 и 2021 годах Apple также планировала произвести около 90 млн устройств, однако кризис на рынке чипов, а также пандемия не позволили ей достичь поставленных целей. Однако в этом году Apple укрепила позиции и сохранила место самой дорогой компании в мире - цена ее акций выросла почти на 50%, а рыночная капитализация достигла $3 трлн.