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Bloomberg: Apple сохранит объемы производства и выпустит около 85 млн iPhone

Американская компания Apple произведет в 2023 году около 85 млн смартфонов последней модели iPhone 15, что примерно соответствует показателям прошлых лет. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

Bloomberg: Apple сохранит объемы производства iPhone
© globallookpress.com

По этим данным, компания "стремится удерживать поставки на стабильном уровне", несмотря на прогнозируемый спад на рынке смартфонов. Кроме того, фирма "рассматривает возможность повышения цены на модели смартфонов линейки Pro".

В 2022 и 2021 годах Apple также планировала произвести около 90 млн устройств, однако кризис на рынке чипов, а также пандемия не позволили ей достичь поставленных целей. Однако в этом году Apple укрепила позиции и сохранила место самой дорогой компании в мире - цена ее акций выросла почти на 50%, а рыночная капитализация достигла $3 трлн.

По данным исследовательской компании Counterpoint Research, количество проданных в мире смартфонов снижается уже восемь кварталов подряд, в частности продажи китайских брендов Vivo и Xiaomi упали более чем на 10%. Продажи устройств Apple также упали, однако ее доля на мировом рынке смартфонов выросла из-за стабильного роста спроса на телефоны ценового сегмента от $600 и выше.