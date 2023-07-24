Жители России увидят два полнолуния в августе

Два полнолуния можно будет увидеть в августе. Одно из них совпадет с прохождением Луной ближайшей точки к Земле, из-за чего ее видимый диаметр будет казаться в несколько раз больше, чем обычно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Первое полнолуние можно будет наблюдать 1 августа. Второе произойдет в последнюю ночь месяца, именно в это время полная Луна будет визуально казаться крупнее.

«На близком расстоянии от Земли, в перигее своей орбиты, Луна окажется 30 августа в 18:52 мск, а фазу полнолуния примет в 04:37 мск 31 августа. Разница между этими событиями составит 9 часов 45 минут», – уточнили астрономы.

Они также отметили, что полнолуние 31 августа можно назвать суперлунием, так как в этот период спутник Земли будет казаться примерно на 13,5% больше, чем во время прохождения самой дальней точки орбиты.

Два полнолуния в течение одного календарного месяца считаются особым событием. Ученые называют это явление «голубой Луной», хотя с цветом спутника это никак не связано. Название произошло от английской поговорки once in a blue moon, что переводится как «однажды во время голубой Луны». Значение фразеологизма подчеркивает редкость происходящего события.

Астрономы отмечают, что два полнолуния в месяц наблюдаются в среднем каждые три года. Так, 2018 год запомнился сразу двумя «голубыми Лунами». В следующий раз два полнолуния произойдут только в мае 2026 года.