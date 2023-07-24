iPhone 14 Plus заметно подешевел в России

Стоимость нового смартфона Apple в России заметно снизилась. Об этом Mail.ru.

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Согласно каталогу IT-портала, iPhone 14 Plus оказался доступен на российском рынке за 80 тысяч рублей. На старте продаж девайс оценивали в 95 тысяч рублей. Таким образом, устройство подешевело примерно на 15 процентов.

Новый аппарат получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей, чип A15 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти, накопитель емкостью от 128 гигабайт. Также гаджет имеет двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, батарею на 4323 миллиампер-часов.

14 Plus является улучшенной версией базового смартфона iPhone 14, которая отличается увеличенным экраном и более емким аккумулятором. В свою очередь, этот аппарат доступен минимум за 72 тысячи рублей.