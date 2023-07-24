Ученые нашли гравитационную дыру в Индийском океане

На дне Индийского океана обнаружена удивительная аномалия, известная как "гравитационная дыра". Это геологическое явление, вызвавшее интерес у ученых, так как оно отличается от обычных условий на планете.

© Banki.loans

Группа ученых из Индийского института науки в Бангалоре (IISc) предполагает, что эта аномалия может быть связана с процессами, происходящими внутри планеты. Они представляют ее себе как точку выброса магмы из глубин Земли, что напоминает формирование вулканов. Для подтверждения своей гипотезы исследователи создали компьютерные модели, имитирующие аномальные условия.

В своей статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters, ученые отмечают, что форма Земли и ее гравитационное поле зависят от распределения плотности и других характеристик материи внутри планеты. Различия в этих свойствах в разных регионах могут приводить к возникновению различных геологических неоднородностей и аномалий.

Находящаяся в глубине Индийского океана гравитационная дыра вызывает снижение силы притяжения Земли в этом регионе и уровня моря. Сила притяжения значительно ниже обычного значения, а уровень моря находится на глубине 100 метров ниже стандартной отметки.

Открытие данной аномалии является важным шагом в понимании геологических процессов нашей планеты и может привести к новым открытиям в науке и экологии.