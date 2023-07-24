$90.38-0.47100.66-1.18

Украденный ключ открыл доступ к облачным сервисам Microsoft

Ключ подписи Microsoft, который удалось утащить китайской кибергруппировке Storm-0558, открыл им доступ не только к аккаунтам Exchange Online и Outlook.com, как ранее заявляла корпорация. Специалисты Wiz решили докопаться до сути киберинцидента.

Украденный ключ открыл доступ к облачным сервисам Microsoft
© globallookpress.com

12 июля Microsoft подтвердила, что киберпреступникам удалось скомпрометировать учетные записи Exchange Online and Azure Active Directory (AD), принадлежащие более двадцати организациям. Сообщалось, что злоумышленники использовали уже пропатченную уязвимость в GetAccessTokenForResourceAPI.

Брешь позволила атакующим подделать подписанные токены доступа и выдать себя за владельцев аккаунтов целевых организаций.

Однако один из специалистов компании Wiz Шир Тамари на днях заявил, что атака затронула все приложения Azure AD, использующие OpenID v2.0. Дело в том, что украденный ключ способен подписать любой токен доступа OpenID v2.0 для персональных аккаунтов (например, Xbox и Skype).

В Wiz также уточнили, что злоумышленники могли использовать ключ Microsoft, выдавая себя за любой аккаунт внутри любого затронутого приложения.

«Это касается и таких проектов, как Outlook, SharePoint, OneDrive и Teams, а также клиентских приложений, поддерживающих аутентификацию Microsoft. Злоумышленник с ключом подписи AAD — самый мощный атакующий, которого только можно представить, поскольку у него будет доступ практически к любому приложению», — продолжает Тамари.

Anti-Malware.ru

В качестве ответных мер Microsoft отозвала все валидные ключи подписи MSA, чтобы наверняка закрыть злоумышленникам доступ к другим скомпрометированным данным.