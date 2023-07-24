Украденный ключ открыл доступ к облачным сервисам Microsoft

Ключ подписи Microsoft, который удалось утащить китайской кибергруппировке Storm-0558, открыл им доступ не только к аккаунтам Exchange Online и Outlook.com, как ранее заявляла корпорация. Специалисты Wiz решили докопаться до сути киберинцидента.

12 июля Microsoft подтвердила, что киберпреступникам удалось скомпрометировать учетные записи Exchange Online and Azure Active Directory (AD), принадлежащие более двадцати организациям. Сообщалось, что злоумышленники использовали уже пропатченную уязвимость в GetAccessTokenForResourceAPI.

Брешь позволила атакующим подделать подписанные токены доступа и выдать себя за владельцев аккаунтов целевых организаций.

Однако один из специалистов компании Wiz Шир Тамари на днях заявил, что атака затронула все приложения Azure AD, использующие OpenID v2.0. Дело в том, что украденный ключ способен подписать любой токен доступа OpenID v2.0 для персональных аккаунтов (например, Xbox и Skype).

В Wiz также уточнили, что злоумышленники могли использовать ключ Microsoft, выдавая себя за любой аккаунт внутри любого затронутого приложения.

«Это касается и таких проектов, как Outlook, SharePoint, OneDrive и Teams, а также клиентских приложений, поддерживающих аутентификацию Microsoft. Злоумышленник с ключом подписи AAD — самый мощный атакующий, которого только можно представить, поскольку у него будет доступ практически к любому приложению», — продолжает Тамари.

Anti-Malware.ru