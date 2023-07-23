Представительницы Белоруссии прибыли в ЦПК для подготовки к полету в космос
Две представительницы Белоруссии Марина Василевская и Анастасия Ленкова прибыли в Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина, где пройдут подготовку к космическому полету, запланированному на 13 марта 2024 года. Об этом сообщили в Роскосмосе.
"Сегодня в подмосковный Звездный городок прибыли две гражданки Республики Беларусь, которым предстоит пройти подготовку к запланированному в марте 2024 года полету на Международную космическую станцию", - отметили в госкорпорации.
Там уточнили, что их подготовка стартует в понедельник. Тренировки займут восемь месяцев. За это время представительницы Белоруссии изучат системы пилотируемого корабля "Союз МС" и российского сегмента МКС, пройдут тренировки по действиям в случае нештатной посадки в различных климатогеографических зонах.
"Марина Василевская включена в основной экипаж 21-й экспедиции посещения на МКС вместе с космонавтом Роскосмоса Олегом Новицким и астронавтом NASA Трейси Дайсон, Анастасия Ленкова - в дублирующий экипаж вместе с космонавтом Роскосмоса Иваном Вагнером и астронавтом NASA Доналдом Петтитом. Запуск корабля "Союз МС-25" с экипажем 21-й экспедиции посещения намечается на 13 марта 2024 года", - пояснили в Роскосмосе.
Изготовление скафандров
В августе представительниц ждут в Научно-производственном предприятии (НПП) "Звезда", чтобы отлить ложементы и снять мерки для пошива скафандров. Об этом сообщил ТАСС гендиректор предприятия Сергей Поздняков.
Экипаж, в который войдет гражданка Белоруссии, отправится на Международную космическую станцию (МКС) в марте 2024 года на корабле "Союз МС-25". Согласно плану в него войдут также космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон. Они совершат короткий полет и вернутся на Землю на "Союзе МС-24". Миссия астронавта NASA продлится до сентября 2024 года, после чего Дайсон вернется на Землю вместе с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на корабле "Союз МС-25".
Из данных, представленных на сайте Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина, следует, что от Белоруссии на МКС отправится космонавт Марина Василевская, ее дублером выступит Анастасия Ленкова. На Земле Василевская работает бортпроводницей авиакомпании "Белавиа", Ленкова - детский хирург Республиканского научно-практического центра детской хирургии.