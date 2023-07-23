Представительницы Белоруссии прибыли в ЦПК для подготовки к полету в космос

Две представительницы Белоруссии Марина Василевская и Анастасия Ленкова прибыли в Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина, где пройдут подготовку к космическому полету, запланированному на 13 марта 2024 года. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Сегодня в подмосковный Звездный городок прибыли две гражданки Республики Беларусь, которым предстоит пройти подготовку к запланированному в марте 2024 года полету на Международную космическую станцию", - отметили в госкорпорации.

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Там уточнили, что их подготовка стартует в понедельник. Тренировки займут восемь месяцев. За это время представительницы Белоруссии изучат системы пилотируемого корабля "Союз МС" и российского сегмента МКС, пройдут тренировки по действиям в случае нештатной посадки в различных климатогеографических зонах.

"Марина Василевская включена в основной экипаж 21-й экспедиции посещения на МКС вместе с космонавтом Роскосмоса Олегом Новицким и астронавтом NASA Трейси Дайсон, Анастасия Ленкова - в дублирующий экипаж вместе с космонавтом Роскосмоса Иваном Вагнером и астронавтом NASA Доналдом Петтитом. Запуск корабля "Союз МС-25" с экипажем 21-й экспедиции посещения намечается на 13 марта 2024 года", - пояснили в Роскосмосе.

Изготовление скафандров

В августе представительниц ждут в Научно-производственном предприятии (НПП) "Звезда", чтобы отлить ложементы и снять мерки для пошива скафандров. Об этом сообщил ТАСС гендиректор предприятия Сергей Поздняков.

Экипаж, в который войдет гражданка Белоруссии, отправится на Международную космическую станцию (МКС) в марте 2024 года на корабле "Союз МС-25". Согласно плану в него войдут также космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон. Они совершат короткий полет и вернутся на Землю на "Союзе МС-24". Миссия астронавта NASA продлится до сентября 2024 года, после чего Дайсон вернется на Землю вместе с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на корабле "Союз МС-25".