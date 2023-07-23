Раскрыта дата релиза официального приложения ChatGPT для Android

Релиз официального Android-приложения ChatGPT в Google Play состоится уже на следующей неделе. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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Информацией о скором выходе Android-клиента ChatGPT в своем Twitter-аккаунте поделилась компания OpenAI, ответственная за разработку чат-бота. В том же сообщении OpenAI сообщила, что оформить предзаказ клиента в Google Play можно уже сейчас – после этой процедуры приложение автоматически загрузится на смартфон, как только это станет возможно.

Корреспондент «Газеты.Ru» убедился, что в России приложение ChatGPT будет недоступно. Сейчас на странице программы вместо кнопки «Предзаказ» красными буквами написано «Недоступно в вашей стране».

ChatGPT запустится на Android спустя несколько месяцев после релиза на iOS. На iOS приложение OpenAI меньше чем за неделю набрало более 500 тыс. загрузок.