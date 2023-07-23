«Википедия» пропала из доступа

Пользователи сайта в России не могут попасть на страницу электронной энциклопедии. При попытке зайти на ресурс появляется сообщение «503 Service Unavailable» — «сервис временно не доступен». Код 503 говорит о том, что сервер обработки запросов не успевает с ними справляться.