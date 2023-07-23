«Википедия» пропала из доступа
На ресурсе «Википедия» случился сбой, сообщает «Газета.ру».
Пользователи сайта в России не могут попасть на страницу электронной энциклопедии. При попытке зайти на ресурс появляется сообщение «503 Service Unavailable» — «сервис временно не доступен». Код 503 говорит о том, что сервер обработки запросов не успевает с ними справляться.
Это может быть связано с тем, что большое количество пользователей пытаются зайти одновременно на сайт. Другая причина — зависание скриптов или целенаправленная DDoS-атака.
Согласно мониторинговым сервисам, доступ к сайту wikipedia.org запрещен.
Ранее мировой судебный участок в Москве оштрафовал владельца русскоязычной «Википедии» компанию Wikimedia Foundation на 1,5 млн рублей за неудаление подлежащей удалению информации.