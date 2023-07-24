Назван способ восстановить подачу воды в Северо-Крымский канал

Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов назвал способ восстановить подачу воды в Северо-Крымский канал. По его словам, нужно создать насосную станцию, которая будет перекачивать воду из Днепра, передает РИА Новости.

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Гидролог уточнил, что напор в головной части канала отсутствует, вода не поступает туда самотеком.

«Для того, чтобы восстановить подачу воды в Северо-Крымский канал, нужно создавать там насосную станцию, которая будет закачивать туда воду из остатков Днепра», — пояснил специалист.

Болгов добавил, что в условиях проведения специальной военной операции будет сложно произвести подобные работы, однако технически это выполнимо.