Apple запатентовала гибкое стекло для смартфонов

Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) выдало Apple патент на новый тип гибкого стекла для смартфонов, планшетов и, возможно, телевизоров и приборных панелей автомобилей.

Такое стекло позволит не просто использовать складные iPhone, но сворачивать их в трубочку для более удобной переноски. Причём использовать айфон можно будет и в полусвёрнутом состоянии — для просмотра уведомлений и какой—либо ещё информации на экране.