TSMC «признала» отставание от Intel

Intel и TSMC, два технологических гиганта полупроводниковой индустрии, ведут гонку за технологическое лидерство в области литографии. Генеральный директор TSMC С. С. Вэй заявил, что техпроцесс N2 в массовом производстве будет внедрен в 2025 году. Однако похожую технологию Intel планирует внедрить на год раньше.

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Intel активно продвигает свою цель - вернуть технологическое лидерство к 2025 году, планируя к 2024 году представить Intel 18A и транзисторную структуру RibbonFET. С другой стороны, компания TSMC работает над технологией N2, использующей нанолисты, и намерена внедрить ее в 2025 году.

Вэй также упомянул о внедрении в технологии N2 новой схемы подачи питания на чип, которая позволит повысить скорость переключения транзисторов и увеличить их плотность.