Российские сайты с прогнозами погоды попали под атаку хакеров

Хакеры провели крупную атаку на сайты и сервисы метеослужб России, суть атаки в перегрузке системы.

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В четверг, 20 июля, популярный метеорологический сайт Gismeteo стал недоступен для пользователей из-за хакерской атаки. Руководитель проекта Gismeteo, Роман Шмелькин, подтвердил, что их сервисы в России стали жертвой этой атаки, но пока неясно, почему именно их выбрали хакеры.

Также на ресурсах украинских хакеров-активистов была размещена информация о готовящихся атаках, включая Gismeteo. Представители Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) утверждают, что были предупреждены об этой возможной атаке и предоставили информацию участникам рынка.