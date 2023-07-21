Найдено объяснение стремительной деградации нейросети GPT4

«Нейросеть учится у людей, так? Мы задаем вопросы, мы кормим ее информацией, мы указываем ей на ошибки. Она учится постоянно. До того, как она вышла в общий доступ, ее учили профессионалы. Теперь ее учат все. Сотни миллионов, миллиарды людей. Они задают глупые вопросы. Они хотят смешных хайповых ответов. Многие эти люди (увы) глупее нейросети. Она деградирует вместе с ними», — считает он.