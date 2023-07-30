Как умерших актеров возвращают к жизни при помощи ИИ

Прорыв в ИИ-технологиях повлиял на все сферы человеческой жизни, и кинематограф — не исключение. Продолжающаяся забастовка голливудских актеров и сценаристов привлекла дополнительное внимание к этой теме, т.к. среди требований бастующих — отказ от использования ИИ при производстве фильмов. Но масла в огонь подлила еще одна новость: легендарного актера Джеймса Дина «воскресят» для роли в грядущем блокбастере Back to Eden.

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Конечно, это не первый случай, когда погибший актер возвращается к жизни на большом экране при помощи магии технологий. Кэрри Фишер, Гарольд Рамис и Пол Уокер сыграли в фильмах уже после собственной смерти. Даже сам Дин возвращается не впервые: в 2019 году цифровая копия актера должна была сыграть в отмененном проекте Finding Jack.

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Но на этот раз все будет немного иначе. По словам компании WorldwideXR, занимающейся иммерсивными технологиями, цифровой Джеймс Дин не только сыграет в фильме. Он сможет взаимодействовать с аудиторией на интерактивных платформах, в том числе дополненной и виртуальной реальности. Речь идет уже не о простой реконструкции образа актера: речь о самом настоящем бессмертии, которое позволит селебрити продолжать карьеру даже после гибели.

Legion-media

Образ Джеймс Дина — один из сотен, принадлежащих WXR и ее сестринской лицензионной компании CMG Worldwide. Дин ушел из жизни в 1955 году в возрасте всего 24 лет, но оставил после себя большую коллекцию референс-материалов — фильмов. WXR отсканировала бесчисленное множество изображений актера, повысила их разрешение и отдала в обработку экспертам по цифровой графике. После этого к картинке добавили ИИ, аудио и видео — и внезапно материалы стали базой для полноценной цифровой копии актера, которая выглядит, звучит, двигает и даже отвечает на вопросы так же, как Дин.

Причем WXR добилась этого результата без т.н. цифрового следа, который оставляют современные селебрити: селфи, посты в социальных медиа, текстовые сообщения, электронные письма и многое другое. Подобная информация также предоставляет много материала, который потенциально можно использовать для создания цифровой копии. Не зря ведь сейчас существуют фирмы, которые предлагают людям загрузить информацию об умерших близких и взамен получить виртуального бота.

ТАСС

Том Хэнкс недавно предсказал, что он может продолжить сниматься в кино даже после смерти, и его беспокойство разделяют многие другие актеры: цифровое воскрешение мертвых людей способно создать немало этических и легальных проблем. Особенно это касается актеров озвучки. Если раньше при гибели одного актера на роль персонажа брали другого, то при помощи ИИ тратить деньги на преемников нет смысла — цифровая копия голоса отлично справится со своей задачей.

Ни одно правительство мира пока не готово предложить жесткие, четко очерченные правовые рамки регулирования подобных вопросов. Если мертвый актер обречен продолжать играть вечно, то кто обладает правами на его творчество? Например, в США все зависит от законов конкретных штатов и контрактов самих актеров. Робин Уильям в завещании ограничил использование своего образа после смерти, но поставленный им срок истекает через 25 лет. А образ Мэрилин Монро запрещено использовать в порнографических материалах без одобрения правопреемников актрисы.

ТАСС