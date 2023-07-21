В Китае проектируют самую высокую в мире башню падения

В Китае приступили к постройке 40-метровой башни падения и уже проектируют 200-метровый вариант, который обещает стать самым высоким в мире. Как сообщает South China Morning Post, они позволят проводить предварительные испытания космических приборов в условиях микрогравитации.

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На сегодняшний день самая высокая башня падения находится в Бремене. Ее высота составляет 146 метров с трубой для создания микрогравитации длиной 110 метров. Это позволяет запускать приборы в свободный полет длительностью 10 секунд.

Китайская установка MEFEL высотой в 40 метров способна создавать микрогравитацию в течение 4 секунд. Для запуска, разгона и торможения в установке будут использовать линейный двигатель. Принцип схож с работой электромагнитной катапульты, которая позволяет запускать самолеты с палубы авианосца. Разработчики уверяют, что за день на ней можно будет проводить до 100 экспериментов день, а передовые системы обеспечат мягкое обращение с приборами, которые испытывают при разгоне и торможении огромные нагрузки.