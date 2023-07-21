В ранней Вселенной обнаружены залежи "алмазной пыли"

Космический телескоп Джеймса Уэбба впервые обнаружил химическую сигнатуру богатых углеродом пылинок, которые образовались всего через один миллиард лет после Большого взрыва.

© ESA/Webb, NASA, ESA, CSA

Как сообщается на сайте Европейского космического агентства ESA, подобные сигнатуры наблюдались и раньше, но в гораздо более поздней Вселенной. Речь идет о сложных молекулах на основе углерода, известных как полициклические ароматические углеводороды.

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До сих пор считалось крайне маловероятным, что такие молекулы могли образоваться в течение первого миллиарда лет жизни Вселенной. Однако новые наблюдения, проведенные при помощи космического телескопа Уэбба, говорят о том, что как минимум через миллиард лет после Большого взрыва молекулы на основе углерода уже существовали.

Впрочем, это был несколько иной вид молекул. Ученые пишут, что это были крошечные графитоподобные и алмазоподобные зерна, произведенные самыми ранними звездами или сверхновыми. Сам факт существования "алмазной" космической пыли предлагает новые захватывающие направления для исследования, в том числе для изучения самых ранних звездных популяций.

Астрономы объясняют, что пространства во Вселенной только кажутся нам пустующими. На самом деле они зачастую не пусты, а заполнены облаками из газа и космической пыли. Пыль состоит из крупинок разного размера и состава, которые образуются и выбрасываются в космос разными способами, в том числе в результате вспышек сверхновых.

"Этот материал имеет решающее значение для эволюции Вселенной, поскольку пылевые облака в конечном итоге формируют места рождения новых звезд и планет, - говорится на сайте ESA. - Однако это также может быть помехой для астрономов: пыль поглощает звездный свет на определенных длинах волн, что делает некоторые области пространства очень сложными для наблюдения. Положительным моментом, однако, является то, что некоторые молекулы очень последовательно поглощают или иным образом взаимодействуют с определенными длинами волн света".

То есть получать информацию о составе космической пыли астрономы могут, наблюдая за длинами волн света, которые она блокирует. Именно этот метод и был применен в рамках данного исследования. Помогли, конечно, и передовые приборы, установленные на борту телескопа Уэбба. Это единственные на сегодня инструменты, которые оказались способны обнаружить присутствие богатых углеродом пылинок, появившихся всего через один миллиард лет после рождения Вселенной.