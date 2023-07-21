Ученые нашли звездный объект нового типа

«Он был обнаружен в наблюдениях гигантского радиотелескопа Metrewave (GMRT) в Индии, а также его фиксировал Very Large Array (VLA) США еще в 1988 году. Это был совершенно невероятный момент для меня. Мне было пять лет, когда наши телескопы впервые зафиксировали импульсы от этого объекта, но никто этого не заметил, и он оставался скрытым в течение 33 лет. Астрономы пропустили это, потому что не ожидали найти ничего подобного», — поделилась Наташа Херли-Уокер из Кертинского университета.