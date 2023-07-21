Ученые нашли звездный объект нового типа
Международная группа исследователей нашла новый тип звездного объекта. Он может быть магнетаром с очень длинным периодом, то есть редким типом звезды со сверхсильными магнитными полями, производящими мощные всплески энергии. Обнаруженный объект излучает радиоволны каждые 22 минуты. Обычно магнетары выделяют энергию с интервалом в несколько секунд или минут. Работа опубликована в журнале Nature.
Несколько лет назад ученые нашли объект GPM J1839 10, который находится на расстоянии 15 тысяч световых лет от Земли в созвездии Щита. Когда специалисты его обнаружили, они не смогли понять, к какой категории он относится. Загадочный объект периодически появлялся и исчезал, излучая мощные лучи энергии три раза в час.
Удивительно, но он испускает энергию на протяжении пяти минут. Исследователи начали искать его в наблюдательных архивах ведущих мировых радиотелескопов.
«Он был обнаружен в наблюдениях гигантского радиотелескопа Metrewave (GMRT) в Индии, а также его фиксировал Very Large Array (VLA) США еще в 1988 году. Это был совершенно невероятный момент для меня. Мне было пять лет, когда наши телескопы впервые зафиксировали импульсы от этого объекта, но никто этого не заметил, и он оставался скрытым в течение 33 лет. Астрономы пропустили это, потому что не ожидали найти ничего подобного», — поделилась Наташа Херли-Уокер из Кертинского университета.
Объект вращается слишком медленно, чтобы излучать радиоволны. Однако ученые их обнаружили: каждые 22 минуты он излучает пятиминутный импульс энергии в радиодиапазоне, и делает это уже (как минимум) 33 года.
Специалисты продолжат наблюдать за загадочной звездой, чтобы лучше понять ее свойства.