Siri для Apple TV заговорила на иврите

В последних обновлениях Apple расширила поддержку языка Siri на иврите в своих устройствах HomePod и Apple TV. Хотя Siri уже поддерживает иврит на iPhone и iPad, компания впервые добавляет возможность использования иврита на своих смарт-колонках и телевизорах.

Этот шаг позволяет предположить, что в скором времени HomePod может быть запущен в Израиле, где Apple никогда не имела розничного присутствия. Как правило, Apple включает поддержку нового языка в HomePod непосредственно перед запуском устройства в новой стране. Подобная стратегия уже применялась, когда в HomePod была добавлена поддержка норвежского и шведского языков для Siri, после чего в этих странах был запущен HomePod mini.