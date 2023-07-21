СМИ: Брин вернулся к работе над продуктами Google

Соучредитель американской корпорации Google (сменила название на Alphabet в ходе реструктуризации в 2015 году) Сергей Брин вернулся к работе над продуктами компании на фоне роста глобального спроса на решения на основе искусственного интеллекта. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal .

Как отмечает издание со ссылкой на источники, в последние месяцы бизнесмен "стал чаще посещать офисы технологического гиганта и проводить три-четыре дня в неделю, работая над проектом <...> системы искусственного интеллекта Gemini вместе с командой специалистов Google". Газета отмечает, что в конце 2022 года Брин уже "посещал собрания, посвященные вопросам развития искусственного интеллекта", однако "сейчас интенсивность его участия в проекте резко возросла". Недавно он начал заниматься в том числе вопросами кадровой политики компании. Новый подход бизнесмена к работе сильно отличается от "политики невмешательства", которой он придерживался после ухода с поста руководителя материнской компании Alphabet в 2019 году.