Ученые узнали механизм полярного сияния на Меркурии
Исследование в рамках космической миссии BepiColombo показало, что электроны, попадающие на поверхность Меркурия, могут вызывать полярные сияния. Оказалось, что плазменные процессы в магнитосфере планеты ускоряют высокоэнергетические электроны, которые приносит солнечный ветер, и частицы сталкиваются с поверхностью Меркурия. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature Communications.
Полярное сияние на нашей планете происходит из-за взаимодействия заряженных частиц, испускаемых Солнцем, и электрически заряженным верхним слоем атмосферы — ионосферой. У Меркурия очень тонкая атмосфера, и его полярные сияния появляются из-за того, что его солнечные частицы взаимодействуют непосредственно с поверхностью планеты.
Проанализировав с помощью одного из кораблей миссии BepiColombo окрестности Меркурия, ученые наблюдали различные виды заряженных частиц солнечного ветра.
«Впервые мы стали свидетелями того, как электроны ускоряются в магнитосфере Меркурия и выпадают на поверхность планеты. Хотя магнитосфера Меркурия намного меньше земной и имеет другую структуру и динамику, у нас есть подтверждение того, что механизм, генерирующий полярные сияния, одинаков во всей Солнечной системе», — поделился Саэ Айдзава из Института космических и астронавтических наук JAXA.
Космический корабль BepiColombo наблюдал за магнитосферой Меркурия — пространством вокруг планеты, обладающим магнитным полем. Там аппарат собрал данные, которые помогли понять механизм образования полярных сияний на планете. Из-за плазменных процессов в магнитосфере Меркурия электроны ускоряются. Потом они сталкиваются с поверхностью Меркурия. Тонкая атмосфера не останавливает их, и частицы взаимодействуют с ней. Это вызывает рентгеновское излучение, которое приводит к полярному сиянию.