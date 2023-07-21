Ученые узнали механизм полярного сияния на Меркурии

Исследование в рамках космической миссии BepiColombo показало, что электроны, попадающие на поверхность Меркурия, могут вызывать полярные сияния. Оказалось, что плазменные процессы в магнитосфере планеты ускоряют высокоэнергетические электроны, которые приносит солнечный ветер, и частицы сталкиваются с поверхностью Меркурия. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Nature Communications.

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Полярное сияние на нашей планете происходит из-за взаимодействия заряженных частиц, испускаемых Солнцем, и электрически заряженным верхним слоем атмосферы — ионосферой. У Меркурия очень тонкая атмосфера, и его полярные сияния появляются из-за того, что его солнечные частицы взаимодействуют непосредственно с поверхностью планеты.

Проанализировав с помощью одного из кораблей миссии BepiColombo окрестности Меркурия, ученые наблюдали различные виды заряженных частиц солнечного ветра.

«Впервые мы стали свидетелями того, как электроны ускоряются в магнитосфере Меркурия и выпадают на поверхность планеты. Хотя магнитосфера Меркурия намного меньше земной и имеет другую структуру и динамику, у нас есть подтверждение того, что механизм, генерирующий полярные сияния, одинаков во всей Солнечной системе», — поделился Саэ Айдзава из Института космических и астронавтических наук JAXA.