Космонавты готовятся к отстыковке "Прогресса МС-22" от МКС
Российские космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), готовятся к отстыковке отечественного грузового космического корабля «Прогресс МС-22», сообщает ТАСС.
Операция должна состояться во второй половине августа. Предстоит разместить на борту корабля удаляемые грузы.
Космический грузовик был запущен на орбиту 9 февраля текущего года и пристыковался к станции спустя двое суток. С помощью двигателей «Прогресса» шесть раз осуществлялась плановая коррекция орбиты станции и дважды - увод от космического мусора.
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