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В Telegram появился формат сторис

В новой версии мессенджера Telegram появилась функция Stories. Об этом сообщает РБК.

В Telegram появился формат сторис
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Обновлённая версия Telegram уже доступна в Google Play и AppStore. При этом для ПК-версии приложения функция пока недоступна. Кроме того, в данный момент нововведение доступно только Premium-пользователям, но позднее её сделают доступной для всех.

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Значок для записи Stories всплывает рядом с кнопкой «Написать сообщение». Готовую историю можно отредактировать, а также изменить настройки видимости – сделать её доступной для всех, либо выбранных категорий контактов.

Ранее Telegram выпустил облигации на 270 миллионов долларов.

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