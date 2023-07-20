В Telegram появился формат сторис
В новой версии мессенджера Telegram появилась функция Stories. Об этом сообщает РБК.
Обновлённая версия Telegram уже доступна в Google Play и AppStore. При этом для ПК-версии приложения функция пока недоступна. Кроме того, в данный момент нововведение доступно только Premium-пользователям, но позднее её сделают доступной для всех.
Значок для записи Stories всплывает рядом с кнопкой «Написать сообщение». Готовую историю можно отредактировать, а также изменить настройки видимости – сделать её доступной для всех, либо выбранных категорий контактов.
Ранее Telegram выпустил облигации на 270 миллионов долларов.
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