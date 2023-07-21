Зачем «Луна-25» отправится на южный полюс Луны

На космодроме «Восточный» готовится к запуску «Луна-25» – первый в современной истории России лунный космический зонд. Какая миссия ему предстоит, телеканал «МИР 24» спросил научного журналиста, популяризатора космонавтики Михаила Котова.

Созданная на научно-производственном объединении имени Лавочкина «Луна-25» станет первой отечественной лунной станцией за 47 лет. Насколько сильно она отличается от своих предшественниц?

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- Достаточно сильно отличается и по самой структуре, и по всем научным инструментам, которые она несет на борту. Раньше лунные станции делались, начиная с герметичного контейнера, так называемой банки, внутри которой размещалась вся электроника. Современные станции делаются на другом принципе. Он не герметичны, они сделаны на термостабилизирующих панелях, и электроника работает прямо в космических условиях. Это позволяет уменьшить вес станции и взять больше научной аппаратуры. Если раньше в основном для исследований Луны использовались ракеты тяжелого класса «Протон», то сейчас эта станция будет запущена с космодрома «Восточный» при помощи ракеты-носителя «Союз» – ракеты среднего класса.

Эксперты уже называют «Луну-25» новой вехой в истории российской космонавтики. Согласны с такой оценкой?

- В новейшей истории российской космонавтики это первая межпланетная станция, которая должна будет приземлиться на Луну. Поэтому это действительно серьезная веха. Очень хотелось бы, чтобы вся миссия сложилась удачно.

Какая миссия предстоит «Луне-25»? Какие сложные задачи ей нужно будет решать?

- Основная задача для «Луны-25» – это поиск водяного льда на южном полюсе Луны и его исследование. Еще одной задачей специалисты считают саму мягкую посадку на лунную поверхность. Кроме этого, от станции требуется, чтобы она приземлилась на месте, сработали все научные приборы. Тогда станция сможет при помощи манипулятора, похожего на детский совочек, набирать грунт и исследовать его на наличие водного льда. Она садится в то место, где находятся так называемые ледяные ловушки Луны. Это места, в которых на Луну никогда не попадает солнечный свет, и где аккумулируется в течение очень долгого времени иней, который постепенно превращается в лед. Сейчас ученые уже знают, что на Луне на северном и южном полюсе есть залежи этого льда.

Почему для исследования выбран именно этот лунный район – южный полюс?

- Выбирать место для исследования достаточно сложно. Дело в том, что требуется высокое содержание льда в лунном реголите на этом месте, и требуется, чтобы на том месте, куда будет совершаться посадка, не было каких-то больших камней, сложного рельефа, скал, чтобы станция с большей вероятностью могла сесть мягко, успешно, без проблем. Кроме этого, требуется, чтобы с этого места была хорошая радиосвязь, то есть чтобы ее не закрывали стенки кратера. И нужна возможность получения солнечной энергии. Дело в том, что на южный и северный полюса Луны Солнце светит практически перпендикулярно. Это сложнее для станции – требуется таким образом размещать солнечные батареи, чтобы она могла получать электрическую энергию от Солнца.

Насколько полет к южному полюсу технически сложная задача?

- Космос – это в принципе сложная отрасль. А полет к Луне и мягкая посадка на нее – это еще более сложная задача. Можно вспомнить последнюю индийскую миссию, последнюю израильскую миссию: и в том и в другом случае космический аппарат просто не мог сесть на Луну, не смог совершить мягкую посадку, это всегда сложно. Над этим работают лучшие специалисты. Именно поэтому к Луне привлечено столько внимания. Потому что межпланетная миссия – это в принципе наиболее сложная из научных миссий.

Почему посадка считается самой важной частью лунной миссии?

- Этот момент не особенно зависит от людей. Нет возможности что-то исправить, специалисты могут только следить, но во многом техника работает сама. От того, насколько правильно все было сделано и запрограммировано, насколько четко сработают все системы, космический аппарат должен будет совершить мягкую посадку. Это очень сложно, требуется погасить достаточно большую скорость, которая будет у космического аппарата, и мягко опуститься на Луну, не допустить падения. Собственно, именно на этом участке очень многие миссии оказались неуспешными.

На какой срок работы рассчитана «Луна-25»? Сколько времени этот зонд должен провести на Луне?

- Вопрос даже не в том, сколько провести. Скорее всего, всю свою оставшуюся жизнь он проведет на Луне. Тут важно, чтобы он отработал те недели, которые нужно для того, чтобы получить научный результат. Как говорят специалисты, желательно, чтобы он проработал как минимум две недели – один лунный день, а лунные сутки длятся около 28 земных суток. Если он будет работать больше, это всегда хорошо. Специалисты очень ценят, когда космические аппараты продолжают приносить результаты исследований и после того, как вышел установленный срок.

На южный полюс Луны сейчас нацелены многие космические державы. Кроме России, это США, Китай, Индия. Кстати, последняя уже отправила свою станцию, а запуск «Луны-25» планируется 11 августа. Как думаете, кто первым прибудет?

- Я считаю, что это не так важно. Это же не гонки, не спортивные соревнования. Да, у обоих космических аппаратов научные цели схожи, потому что ученые всего мира считают очень перспективным изучение водяного льда на южном и северном полюсах Луны. Но здесь нет гонки, здесь не так важно, кто первый передаст данные. Гораздо важнее для нас и нашей миссии, чтобы она прошла удачно. Если это случится даже на несколько дней позже, чем индийский полет, проблем в этом нет.

По словам создателей «Луны-25», вероятность успеха их детища составляет не менее 80%. Что для этого необходимо?