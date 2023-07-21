Обнаружена повышающая эффективность вакцин молекула

Ученые из Университета Западного Онтарио обнаружили молекулу, которая может повысить эффективность вакцин против вирусных заболеваний, включая грипп, COVID-19 и оспу. Результаты работы опубликованы в журнале PLOS Pathogens.

© Mufid Majnun / Unsplash

В ходе исследования команда рассмотрела влияние различных комбинаций молекул на модели мышей, а также клеточных культур человека при введении нескольких платформ прививок против различных видов гриппа, SARS-CoV-2 и оспы. Они заметили, что 5-OP-RU — производная витамина В2 — улучшает работу противовирусных вакцин. Это происходит потому, что соединение стимулирует популяцию Т-лимфоцитов MAIT, заставляя их производить более мощную защиту против патогенов.

Клетки MAIT обычно фиксируются в кровотоке и в тканях слизистой оболочки, в том числе в дыхательной системе, куда зачастую впервые попадают вирусы.

В будущем авторы планируют провести дополнительные исследования, чтобы проверить эффективность 5-OP-RU при совместном применении с другими вакцинами от коронавируса. Кроме того, уникальные характеристики MAIT потенциально возможно использовать для устранения вторичных бактериальных инфекций и повреждения тканей после вирусной инфекции.