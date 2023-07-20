Цены сразу двух новых видеокарт AMD Radeon утекли в Сеть

Свежая утечка о ценах на новые видеокарты AMD Radeon RX 7700 XT и RX 7800 XT вызвала бурное обсуждение в Сети, особенно среди геймеров.

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Согласно опубликованным данным, видеокарта RX 7700 XT будет стоить $449, а модель RX 7800 XT на $100 дороже.

Ожидается, что обе модели появятся на рынке в конце III квартала 2023 года. Сравнивая их с существующими моделями, видно, что новые карты обладают значительно лучшей производительностью.

Так, в тесте 3DMark Time Spy RX 7700 XT показала результат в 15 465 баллов, а RX 7800 XT — впечатляющие 18 197 баллов. Для сравнения, существующая видеокарта RX 6800 набрала всего 14 503 балла, а RX 6700 XT — 11 970 баллов.