Сотрудник Apple нашел уязвимость в Chrome, но не сообщил о ней Google

Google: Сотрудник Apple нашел 0-day в Chrome, но не сообщил о ней
Google устранила в Chrome уязвимость нулевого дня, которую нашел один из сотрудников Apple. Эксперты заинтересовались тем, как именно проблему выявили и кто сообщил о ней Google.
По словам представителя Google, изначально брешь была найдена сотрудником Apple в ходе хакерского конкурса Capture The Flag (CTF), который проходил в марте.
Интересно, что обнаруживший уязвимость специалист не сообщил о ней Google, хотя на тот момент она уже имела статус 0-day. Еще более интересно, что о проблеме разработчикам рассказал сторонний исследователь, также участвовавший в соревновании, но не имеющий никакого отношения к выявившей баг команде.
«На уязвимость нам указал пользователь Sisu», — объясняют в Google.
Тем не менее в одном из каналов Discord человек под ником Gallileo, представившийся сотрудником Apple, описал свое видение ситуации:
«Мне потребовались две недели, чтобы написать демонстрационный эксплойт (Proof of Concept) и задокументировать проблему так, чтобы ее можно было оперативно устранить. Да, мы сообщили о баге поздно, однако на это есть объективные причины: отчет должны были подписать ответственные люди».
«Похвально, что девелоперы залатали Chrome как можно быстрее, но мне кажется, что не было необходимости в спешке, поскольку в случае реальной кибератаки эксплуатация этой бреши не так проста. Во-первых, эксплойт не работает на Android, во-вторых — затормаживает интерфейс браузера, поэтому эксплуатация не проходит незамеченной».
Проблему устранили 29 марта, а Google решила выплатить 10 тысяч долларов в качестве вознаграждения тому исследователю, который сообщил о баге — Sisu.
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