Сотрудник Apple нашел уязвимость в Chrome, но не сообщил о ней Google

«Мне потребовались две недели, чтобы написать демонстрационный эксплойт (Proof of Concept) и задокументировать проблему так, чтобы ее можно было оперативно устранить. Да, мы сообщили о баге поздно, однако на это есть объективные причины: отчет должны были подписать ответственные люди».



«Похвально, что девелоперы залатали Chrome как можно быстрее, но мне кажется, что не было необходимости в спешке, поскольку в случае реальной кибератаки эксплуатация этой бреши не так проста. Во-первых, эксплойт не работает на Android, во-вторых — затормаживает интерфейс браузера, поэтому эксплуатация не проходит незамеченной».