Starlink получил лицензию в Малайзии

Спутниковый интернет-сервис Starlink компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, получил лицензию на предоставление услуг в Малайзии. Об этом в четверг сообщил министр цифровых коммуникаций Фахми Фадзил в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

По его словам, интернет Starlink появится в первую очередь "в школах и высших учебных заведениях". В настоящее время жители 97% территории страны имеют доступ к интернету, отметил Фадзил. Однако население остающихся без сети регионов - "отдаленных островов и сельских районов" - испытывает определенные проблемы со связью. Как пояснил министр, Starlink вместе с другими сервисами должны обеспечить покрытие интернетом всей территории Малайзии с населением около 34 млн.

14 июля премьер-министр страны Анвар Ибрагим обсудил с Маском вопросы развития спутниковой системы компании SpaceX и возможных инвестиций производителя электромобилей Tesla в малайзийскую экономику. В начале года правительство объявило, что Tesla откроет представительство в Малайзии, и одобрило поставки ее продукции.