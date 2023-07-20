Стал известен объем аккумуляторов всех моделей iPhone 15

На портале AnTuTu появилась информация о ёмкости аккумуляторов всех четырёх моделей iPhone 15. Как оказалось, iPhone 15 Pro Max далеко не лидер по этому показателю.

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Согласно раскрытым данным, самую большую ёмкость предложит iPhone 15 Plus. Также из них следует, что более дорогие модели обладают меньшей батарей, чем базовые версии смартфона.

iPhone 15 – 3877 мАч

iPhone 15 Plus – 4912 мАч

iPhone 15 Pro – 3650 мАч

iPhone 15 Pro Max – 4852 мАч

Для сравнения есть аналогичные данные по моделям iPhone 14. Показатели предшественника следующие:

iPhone 14 – 3279 мАч

iPhone 14 Plus – 4325 мАч

iPhone 14 Pro – 3200 мАч

iPhone 14 Pro Max – 4323 мАч

Похоже, Apple может позиционировать iPhone 15 и Plus как модели, имеющие большее время автономной работы. В то же время Pro и Pro Max будет удовлетворять требованиям тех покупателей, которым нужна максимальная производительность.