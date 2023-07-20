ChatGPT «дописал» цикл «Песнь льда и пламени» за Джорджа Мартина

Программист Лиам Суэйн так устал ждать новых книг по циклу «Песнь льда и пламени» от Джорджа Мартина, что решил дописать его сам. Он воспользовался услугами нейросети ChatGPT: сперва он предложил чат-боту сделать набросок первой главы, затем попросил его расширить текст до целой главы с описанием всех деталей, после чего повторил процедуру около 45 раз.

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В результате ИИ «написал» две книги: «Ветра зимы» и «Грёзы о весне». В целом результат устроил Суэйна: ChatGPT оказался вполне сносным автором, способным запоминать множество имён во вселенной Джорджа Мартина и использовать ранее введённых персонажей даже спустя десятки тысяч символов.

Кроме того, чат-бот «придумал» внезапный поворот с Джоном Коннингтоном, который неожиданно оказывается предателем и выступает против Дейенерис. В арсенале ChatGPT была и другая интересная сцена: в «Ветрах зимы» у Брана было видение, что та самая Стена — не просто физический объект, но мистический щит, сдерживающий силу Короля Ночи.