Microsoft передаст военным США улучшенные боевые AR-очки HoloLens

Microsoft готовится к новому раунду испытаний своих «умных» очков на базе HoloLens для армии США. До конца июля технологический гигант поставит армии усовершенствованные устройства IVAS (Integrated Visual Augmentation System) 1.2. Теперь они стали «тоньше, легче и сбалансированнее», что обещает повышенный комфорт и улучшение характеристик солдат.

© Courtney Bacon, U.S. Army / Microsoft

В конце августа два отряда проведут испытания 20 прототипов очков IVAS, оценивая их функциональность в условиях недостаточной освещенности, надежность и возможный дискомфорт. Предыдущие испытатели жаловались на тошноту, головную боль и напряжение глаз, а громоздкая конструкция, узкое поле зрения и блики дисплея также создавали проблемы.

HoloLens призваны повысить уровень осведомленности на поле боя, позволяя солдатам видеть местоположение друг друга, получать доступ к жизненно важным данным о состоянии здоровья и использовать менее заметное ночное видение.

Успешное августовское испытание может открыть путь к развертыванию системы в полевых условиях в течение нескольких лет. Армия планирует в период с июля по сентябрь 2024 г. заключить контракт на проведение второго полевого анализа, а уже в апреле 2025 г. провести оперативные боевые испытания, после чего приступить к масштабному развертыванию.