Google тестирует нейросеть для создания новостных статей

Компания Google тестирует инструмент, который благодаря технологии искусственного интеллекта способен писать новостные заметки. Об этом пишет газета The New York Times.

По данным источников издания, инструмент носит рабочее название Genesis. Его уже предложили опробовать ряду СМИ, в том числе The New York Times, The Wall Street Journal и другим.