Google тестирует нейросеть для создания новостных статей

Компания Google тестирует инструмент, который благодаря технологии искусственного интеллекта способен писать новостные заметки. Об этом пишет газета The New York Times.

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По данным источников издания, инструмент носит рабочее название Genesis. Его уже предложили опробовать ряду СМИ, в том числе The New York Times, The Wall Street Journal и другим.

Отмечается, что созданная Google нейросеть генерирует тексты на основе подробностей тех или иных событий. В компании уверены, что она не заменит журналистов, а лишь станет для них персональным помощником за счет автоматизации части их задач. Например, она может предложить варианты заголовков и изменить стиль текста.