Названо оружие страшнее ядерной бомбы
Применение ядерной бомбы может привести к разрушительным последствиям, однако есть и другие виды вооружений, которые могут уничтожить человечество. Какие именно виды оружия могут стать страшнее ядерного, разбиралось издание SlashGear.
Среди крайне разрушительных и плохо управляемых видов вооружений издание выделило три типа: биологическое оружие, химическое, а также искусственный интеллект.
К биологическому оружию относятся вредоносные вирусы, бактерии, грибки или насекомые.
«Их использование в войне или других конфликтах является незаконным, так как они могут полностью уничтожить гражданское население, причинить невыразимые страдания, и сторона, выпускающая их, не имеет фактического контроля над оружием», - отмечается в статье.
Среди наиболее опасных видов биологического оружия особо выделяются вирусы оспы, уничтоженной в дикой природе к 1977 году, и лихорадки Эбола. Образцы их хранятся в лабораториях, напоминает издание.
«Ядерное оружие может уничтожить город, но при определенных обстоятельствах микроскопический вирус может уничтожить большую часть планеты», - констатируется в статье.
Также к страшным последствиям может привести применение химического оружия, запрещенного несколькими международными конвенциями. Химические вещества способны вызывать как легкие повреждения, так и паралич. При этом ветер может разносить их на большие расстояния в случайных направлениях.
Также особое внимание журналисты обратили на то, что ядерное оружие сложно и дорого проектировать, создавать, обслуживать и развертывать, а к химическому оружию доступ получить куда проще, как и применить его во время конфликта.
Обеспокоенность вызывает и быстрое развитие искусственного интеллекта, так как по умолчанию он лишен эмоций и способен выполнить программу, направленную на уничтожение всего человечества, отмечает издание.
Ранее главный специалист Пентагона по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Крейг Мартелл заявил, что «до смерти напуган» развитием ChatGPT и подобных ему инструментов ИИ. При этом генеральный директор компании OpenAI, создавшей ChatGPT, Сэм Олтмен выступил в Конгрессе США с призывом начать регулирование технологии искусственного интеллекта, чтобы избежать «значительного вреда миру».