Названо оружие страшнее ядерной бомбы

Применение ядерной бомбы может привести к разрушительным последствиям, однако есть и другие виды вооружений, которые могут уничтожить человечество. Какие именно виды оружия могут стать страшнее ядерного, разбиралось издание SlashGear.

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Среди крайне разрушительных и плохо управляемых видов вооружений издание выделило три типа: биологическое оружие, химическое, а также искусственный интеллект.

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К биологическому оружию относятся вредоносные вирусы, бактерии, грибки или насекомые.

«Их использование в войне или других конфликтах является незаконным, так как они могут полностью уничтожить гражданское население, причинить невыразимые страдания, и сторона, выпускающая их, не имеет фактического контроля над оружием», - отмечается в статье.

Среди наиболее опасных видов биологического оружия особо выделяются вирусы оспы, уничтоженной в дикой природе к 1977 году, и лихорадки Эбола. Образцы их хранятся в лабораториях, напоминает издание.

«Ядерное оружие может уничтожить город, но при определенных обстоятельствах микроскопический вирус может уничтожить большую часть планеты», - констатируется в статье.

Также к страшным последствиям может привести применение химического оружия, запрещенного несколькими международными конвенциями. Химические вещества способны вызывать как легкие повреждения, так и паралич. При этом ветер может разносить их на большие расстояния в случайных направлениях.

Также особое внимание журналисты обратили на то, что ядерное оружие сложно и дорого проектировать, создавать, обслуживать и развертывать, а к химическому оружию доступ получить куда проще, как и применить его во время конфликта.

Обеспокоенность вызывает и быстрое развитие искусственного интеллекта, так как по умолчанию он лишен эмоций и способен выполнить программу, направленную на уничтожение всего человечества, отмечает издание.