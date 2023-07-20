В Ингушетии нашли древнюю мельницу

В Ингушетии в архитектурном комплексе «Нижний Кяхк» нашли древнюю мельницу в форме пятигранника с жерновами. Об этом сообщается в Telegram -канале правительства региона.

Наиболее сохранившаяся высота памятника 2,50 метра, на северо-западной стороне имеется уцелевший входной проем. В периметре объекта также найдены два жернова – мельничные каменные круги для размола зерна, один из них сохранил свою первоначальную форму, а второй разломлен на две части.