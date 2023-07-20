Представлен летающий и катающийся робот-вездеход в виде шара

Американская компания Revolute Robotics представила необычный дрон Hybrid Mobility Robot (HMR) с шарообразным корпусом, который может перемещаться как по земле, так и по воздуху. Об этом сообщает издание New Atlas.

© YouTube/Revolute Robotics

HMR представляет собой квадрокоптер, заключенный в каркас из множества колец. Наклоняясь вперед и или назад, а также запуская пропеллеры, дрон катится за счет потоков воздуха. Шарообразный каркас при этом выступает в роли колеса.

Для взлета дрон приходит в стандартное горизонтальное положение и ведет себя как обычный квадрокоптер. Revolute Robotics рассматривает полеты как дополнительный вариант мобильности для вертикальных перемещений между разноуровневыми платформами и преодоления препятствий. Езда является более предпочтительным вариантом, так как затрачивает меньше электроэнергии.

Кольца каркаса HMR эластичные. Они могут амортизировать удары при приземлении или при столкновении в воздухе.

Revolute Robotics предлагает множество сценариев использования HMR. В частности, дрон можно использовать для инспекционных работ коммунальных служб, а также промышленных и горнодобывающих предприятий. Рассматривается также и применение машины в военных целях.