Молекулу ДНК использовали для сборки вирусных оболочек

Международная команда ученых научилась управлять сборкой капсид — белковых оболочек вирусов. В своей работе ученые использовали комплексные структуры из ДНК, которые послужили каркасом для полимеризации вирусных белков. Возможность контролировать размер и форму вирусных оболочек сыграет большую роль в процессе разработки новых вакцин и систем таргетной доставки лекарств. Работа опубликована в журнале Nature Nanotechnology.

© InScience

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) содержит всю генетическую информацию об организме. Это полимер, состоящий из множества нуклеотидов — единичных строительных блоков, которые, соединяясь при помощи водородных связей, формируют привычную нам двойную спираль. Однако структура ДНК не ограничивается лишь этой формой. Макромолекула может сохранять стабильность, принимая различный облик в зависимости от сигналов и условий в клетке.

Видео дня

Эта особенность позволила ученым задуматься о разработке «ДНК-полимеров» — комплексных молекул разного вида и архитектуры, созданных на основе полинуклеотидных цепей. Потенциал ДНК как строительного материала для наноструктур обнаружил в 1982 году американский ученый Надриан Симан. Впоследствии, в 2006 году, Пол Ротемунд показал в своей научной работе, как при помощи молекулы ДНК можно создавать различные причудливые конструкции.

Принцип данного синтеза достаточно прост. Основная — одноцепочечная — ДНК может складываться в структуры различной формы за счет водородных связей между нуклеотидами на разных участках ДНК. Зафиксировать молекулу помогают специальные «ДНК-скрепки» — олигонуклеотиды, которые также за счет взаимосвязи между нуклеотидами присоединяются к определенным фрагментам цепи и закрепляют ДНК в заданной форме.

Такой способ сборки ДНК-структур был назван ДНК-оригами. Позднее ученые активно исследовали потенциал данного полимера. ДНК-оригами использовались для сборки ДНК-чипов, молекулярных машин и даже нанороботов.

В своей последней работе группа европейских и австралийских ученых смогла при помощи ДНК-оригами управлять синтезом вирусных оболочек in vitro.

Исследователи использовали белки вируса хлоротичной крапчатости коровьего гороха (Сowpea chlorotic mottle virus — CCMV). Процесс сборки внутренней оболочки — капсида — CCMV хорошо изучен и сильно зависим от внешних условий среды, например pH. Вирусная оболочка может принимать форму шестиугольников, пустых сфер или полых трубок.

Чтобы проконтролировать размер и форму вирусного капсида в рамках эксперимента, ученые использовали трехмерные ДНК-структуры, построенные методом ДНК-оригами. За счет электростатических взаимодействий между нуклеотидами полимера ДНК и аминокислотами вирусных белков ученые получили капсиды в форме длинных трубочек, вмещающих в себя ДНК-основу. Полученные конструкции были проанализированы методом криоэлектронной микроскопии.