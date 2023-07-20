Ученые раскрыли химическую тайну долларов Бенджамина Франклина

Бумажные деньги, созданные одним из отцов-основателей США Бенджамином Франклином, невозможно было подделать. Каким образом американскому политику в XVIII веке удалось достичь такого высокого уровня защиты денежных знаков? Ученые ответили на этот вопрос.
Специалисты из Университета Нотр-Дам (США) раскрыли технологические секреты, лежащие в основе франклиновских купюр. В ходе исследования ученые проанализировали более 600 банкнот, выпущенных выпущены с 1709 по 1790 год. Они также внимательно сравнили их с фальшивыми долларами, изготовленными в то же время.
Оказалось, что еще в 1739 году Бенджамин Франклин применил инновационный метод, который сделал его бумажные деньги защищенными от подделок, – он добавил в состав бумаги специальные нити цвета индиго. Технология стала прорывной для своего времени, и только через 100 лет она была запатентована.
Также Франклин использовал особые черные чернила на основе натурального графита для печати денежных знаков. При этом фальшивомонетчикам так и не удалось разгадать состав: они применяли для подделок чернила из обугленных костей или растительных масел.
Благодаря уникальной комбинации нитей цвета индиго и чернил на основе натурального графита бумажные деньги Бенджамина Франклина стали «неприступной крепостью» для фальшивомонетчиков того времени, сообщает «Ридус». Ранее Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) провело опрос, который показал, что большинство россиян пользуется наличными деньгами в редких случаях. 72% респондентов признались, что носят в карманах не больше двух тысяч рублей.