Учёные: некоторые виды животных охотились на динозавров

Учёные сообщают, что некоторые виды животных охотились на динозавров, и это подтверждено уникальной находкой из китайской провинции Ляонин.

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Более 10 лет назад фермер обнаружил окаменелость из времён динозавров, в которой сохранились остатки двух существ — динозавра и млекопитающего.

Этот уникальный экземпляр дал возможность учёным подробно изучить ситуацию, при которой зверь охотился на динозавра, и тот был убит вулканическим извержением в разгаре схватки.

Учёные опубликовали свои результаты в журнале Scientific Reports, рассказав о двух видах этих древних существ. Динозавр относится к пситтакозаврам, маленьким растительноядным динозаврам, а зверь — к репеномамам, плотоядным млекопитающим.