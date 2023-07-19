Солнце и Луна спасли Землю от 60-часовых суток

Исследователи из Университета Торонто пришли к выводу, что без влияния Луны и Солнца, которые уравновешивали друг друга, продолжительность земных суток могла бы увеличиться до 60 часов. Об этом пишет 3DNews.ru.

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Ученые отметили, что сутки, то есть, период полного оборота Земли вокруг собственной оси, имели разную продолжительность на протяжении долго времени. Так, 4,5 млрд лет назад они длились всего 10 часов. А ближе к концу эпохи динозавров выросли до почти привычных нам 23,5.

Однако Луна, которая «несет ответственность» за океанские приливы и трение, возникающее между водой и морским дном, постепенно удаляется от Земли. В связи с чем вращение нашей планеты замедляется.

При этом на Землю воздействует еще и Солнце, которое не замедляет, а, наоборот, ускоряет вращение планеты.

На сегодняшний день воздействие Луны примерно в 10 раз сильнее солнечного. Но, по версии исследователей, примерно 2,2 млрд лет назад эти два фактора пребывали в равновесии. Планета делала полный оборот вокруг собственной оси за 20 часов и два прилива оказались в резонансе 1:2, что усиливало солнечный фактор.

В итоге Солнце и Луна уравновесили друг друга, и продолжительность суток расти перестала, задержавшись на отметке в 19,5 часа на 1,6 млрд лет. Без этой затянувшейся паузы сейчас на земле были бы 60-часовые сутки и совершенно иной образ жизни как у животных, так и у людей.