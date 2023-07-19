Meta* и Microsoft представили конкурента ChatGPT

Компания Meta* (признана экстремистской организацией и запрещена в России) совместно с Microsoft представила новую систему искусственного интеллекта Llama 2, которая должна стать основным конкурентом чат-боту ChatGPT. Об этом пишет The Independent.

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О запуске ChatGPT американской компании OpenAI стало известно в конце прошлого года. Всего за два месяца чат-бот приобрел аудиторию в 100 млн пользователей, установив рекорд по быстроте роста приложения. Компания Microsoft инвестировала более 13 миллиардов долларов в OpenAI. Стоимость стартапа достигла 29 миллиардов долларов.

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Microsoft в партнерстве с Meta* также разработали новую систему искусственного интеллекта Llama 2. Глава материнской компании Facebook (деятельность Facebook признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг обратил внимание на то, что новый ИИ, в отличие от своих конкурентов, может свободно использоваться в исследовательских и коммерческих целях, так как обладает открытым кодом.

«Мы считаем, что открытый код является правильным для разработки современных моделей ИИ, особенно в пространстве, где технологии быстро развиваются. (…) Предоставление компаниям, стартапам и предпринимателям доступа (…) откроет перед ними мир новых возможностей для экспериментов, что, в конечном счете, поможет получить экономическую и социальную выгоду», - пояснили в Meta*.

В компании считают, что открытый исходный код способствует и повышению безопасности, так как гораздо больше людей могут изучить его и выявить и устранить потенциальные проблемы.

Однако, несмотря на заявления Meta об открытости своей новой системы искусственного интеллекта, данные, которые она использовала для создания Llama 2, до сих пор остаются неясными, отмечает издание.

При этом в компании уверяют, что удалили данные с веб-сайтов, содержащих «большой объем личной информации о частных лицах». По данным Мета*, новый ИИ можно загрузить напрямую или через партнерство, что делает его доступным на облачной платформе Microsoft Azure.

Ранее главный специалист Пентагона по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Крейг Мартелл заявил, что «до смерти напуган» развитием ChatGPT и подобных ему инструментов ИИ.

При этом генеральный директор компании OpenAI, создавшей ChatGPT, Сэм Олтмен выступил в Конгрессе США с призывом начать регулирование технологии искусственного интеллекта, чтобы избежать «значительного вреда миру».

Олтмен предложил рассмотреть требования к лицензированию и тестированию разработчиков ИИ. По его мнению, подлежать лицензированию должен любой искусственный интеллект, который способен убеждать или манипулировать людьми. Также глава OpenAI добавил, что различные компании должны иметь право не давать доступ к своим данным для обучения ИИ.