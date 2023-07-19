Новинки TECNO POVA 5 уже в России

Бренд смартфонов и умных устройств TECNO анонсировал старт продаж смартфонов новой серии POVA — POVA 5 и POVA Neo 3. Смартфоны отличаются невероятно долгим временем автономной работы, большим ярким экраном и высокой производительностью.

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Пользователям доступны две модели серии: POVA 5 и POVA Neo 3. TECNO POVA 5 выделяется отличным балансом характеристик: сверхъемкий аккумулятор 6000 мАч с умной зарядкой 45 Вт и большой экран 6.8" со сверхчетким разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц обеспечат идеальное решение любых задач — от современных игр и просмотра видео до классических звонков и общения в социальных сетях.

Невероятное время работы

Серия POVA 5 позволит не беспокоиться о заряде в течение очень долгого времени. TECNO POVA 5 оснащен сверхъемким аккумулятором 6000 мАч. Такой емкости хватит для 39 часов звонков, 18 часов просмотра соцсетей, 14 часов просмотра видео и 11 часов непрерывного гейминга — все от одного заряда.

Умная зарядка 45 Вт поможет быстро и безопасно пополнить запас энергии. POVA 5 заряжается до 100% за 66 минут, что на 25% быстрее предыдущего поколения. Реверсивная зарядка 10 Вт позволит с помощью кабеля поддержать заряд аксессуаров, например, беспроводных наушников. В зависимости от потребностей пользователей можно настроить различные сценарии оптимизации и сохранения энергии, что увеличит время работы устройства.

Смартфон также оснащен технологией защиты аккумулятора. Специальная прослойка между алюминиевой фольгой и катодной пленкой предотвращает возможное короткое замыкание и возгорание батареи при механическом воздействии, например, при падении смартфона. Успешное прохождение тестов на сквозное сверление и давление прессом гарантировало безопасность аккумулятора.

TECNO

POVA Neo 3 выделяется аккумулятором емкостью 7000 мАч, что обеспечит более 14 часов непрерывной игры или более 22 часов просмотра видео. Безопасная зарядка 18 Вт поможет полностью восстановить такой солидный запас энергии чуть более чем за два часа.

Производительный процессор и большой объем памяти

TECNO POVA 5 оснащен 6 нм процессором MediaTek Helio G99, гарантирующим быструю и плавную работу устройства, в том числе в современных производительных играх. Любители мобильного гейминга оценят линейный Z-осевой вибромотор, который усилит тактильный отклик, а также жесткий гироскоп, который поможет точнее управлять автомобилем в гоночных играх, и попадать в цель в шутерах. Продвинутая система охлаждения с испарительной камерой защитит смартфон от перегрева.

Большой объем внутренней памяти 256 Гб позволит хранить внушительное количество фото, видео, приложений, игр и других данных. Оперативная память 8 Гб с возможностью расширения до 16 Гб с технологией Memory Fusion обеспечит быструю и плавную работу смартфона.

TECNO

В модели POVA Neo 3 установлен процессор MediaTek Helio G85 — проверенный чипсет с отличной производительностью и плавной работой в различных сценариях использования — в мобильных играх, при просмотре видео, скроллинге соцсетей или общении в мессенджерах.

POVA Neo 3 обладает внушительным объемом внутренней памяти 128 Гб для хранения всех нужных файлов. Оперативная память 8 Гб помогает смартфону работать быстро и плавно, а возможность расширения до 16 Гб с технологией Memory Fusion позволяет увеличить количество приложений в фоновом режиме с 15 до 20.

Большой экран для полного погружения

Высокая производительность TECNO POVA 5 гармонично дополнена ярким экраном с большой диагональю 6.8", сверхчетким разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, что позволяет в полной мере насладиться быстрой и плавной работой со смартфоном, и полноценно погрузиться в просмотр любимого контента.

Новая улучшенная система жидкостного охлаждения с испарительной камерой и графитовыми пластинами занимает большую площадь около 1400 мм² и обеспечивает в два раза более эффективный отвод тепла по сравнению с моделями POVA предыдущего поколения, снижая температуру ядра более чем на 5℃.

Двойные стереодинамики обеспечивают насыщенный звук на уровне флагманских устройств. Стерео точнее воспроизводит звуковую картину и позволяет почувствовать музыку в высоком разрешении: динамики POVA 5 получили сертификацию от профессионалов Hi-Res Audio и DTS.

TECNO

POVA Neo 3 также порадует пользователей дисплеем с большой диагональю 6.8", четким разрешением HD+ и и частотой обновления 90 Гц, а также стереодинамиками для насыщенного звука.

Инновационный дизайн “Турбо Меха”

Дизайн смартфонов серии POVA 5 выполнен в стиле Турбо Меха, поскольку был вдохновлен технологичными механизмами — изящными и могучими ветровыми электростанциями и научно-фантастическими персонажами жанра Меха, сильными и выносливыми роботами. Каждая из трех расцветок смартфонов — черная, синяя и золотая — вместе с текстурой в виде металлических пластин подчеркивает сочетание красоты, технологичности и мощи устройств.

TECNO

Яркие и четкие снимки

Смартфон TECNO POVA 5 оснащен основной камерой 50 Мп, селфи камерой 8 Мп и модулем AI. Основная камера имеет высокое разрешение и увеличенную площадь пикселя 0.7 мкм, что на 19.6% больше по сравнению с моделями POVA предыдущего поколения. Улучшенная светочувствительность и технология объединения пикселей 4-в-1 помогают создавать яркие и четкие фотографии в любых условиях освещения.

POVA 5 позволяет снимать качественные видео в разрешении до 2K/30. С помощью режима “Двойное видео” пользователи смогут снимать ролики на основную и фронтальную камеру одновременно.

TECNO

В POVA Neo 3 установлена основная камера 16 Мп, которая хорошо сбалансирована для съемки фото в любое время суток. Благодаря встроенным умным алгоритмам обработки пользователи смогут получить красивые насыщенные кадры.

Рекомендованная розничная цена TECNO POVA 5 составляет 17 990 за версию 128 Гб + 8 Гб и 19 990 рублей за 256 Гб + 8 Гб, POVA Neo 3 за 12 990 и 14 990 рублей за 128 Гб + 4 Гб / 8 Гб соответственно.

До 7 августа 2023 года действует специальная цена: TECNO POVA 5 128 Гб / 256 Гб + 8 Гб — 15 990 рублей и 16 990 рублей, POVA Neo 3 за 11 990 и 13 990 рублей в зависимости от объема внутренней памяти.

Первыми новинки поступят в DNS, а также фирменные магазины TECNO на OZON и Wildberries.

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