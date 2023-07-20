Сотрудникам ЦИК запретят использовать iPhone

Центризбирком России планирует запретить сотрудникам использовать iPhone и iPad в служебных целях. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК, передает РИА Новости.

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«На данный момент распоряжение председателя ЦИК России о запрете использования iPhone и iPad в служебных целях находится в стадии подготовки», — сообщили в Центризбиркоме.

Там добавили, что в мае 2023 года глава ЦИК Элла Памфилова уже рекомендовала сотрудникам отказаться от использования техники Apple в служебных целях.

В ряде российских организаций и ведомств уже введен запрет на использование iPhone в рабочих целях. Так, Минпромторг запретил своим сотрудникам пользоваться iPhone, аналогично поступил и «Ростех». Такие же меры планируют ввести в Минпросвещения и в Минцифры.