Сотрудницы Института ядерной физики собрали установку для уничтожения раковых клеток

Научные сотрудницы Института ядерной физики Евгения Соколова и Марина Бикчурина представили установку, которая предназначена для уничтожения раковых клеток. По словам ученых, установка занимает три этажа и может точечно уничтожать мутировавшие клетки за счёт бор-нейтронозахватной терапии.

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Терапевтический пучок установки возникает в тонкой литиевой нейтроногенерирующей мишени. В целом устройство состоит из ионного источника, ускорителя-тандема и мишени.

Как говорится в НГС, у российского устройства есть аналог, который расположен в Китае. Но отличие двух устройств в том, что разработанный в России аппарат намного компактнее.

Устройство уже прошло испытание на больных раком животных. результаты тестирования показали, что аппарат работает, так как ученые наблюдали уменьшение размеров раковых опухолей.

Сейчас ученые планируют приступить к доклиническим испытаниях на людях, после чего начнутся последние проверки.